Versuchte Vergewaltigung in Wien: Täter stellte sich

Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird im Laufe des Nachmittags einvernommen, hieß es von der Polizei. Der 36-Jährige wird verdächtigt, am 11. November eine 26-Jährige im Stiegenhaus ihrer Wohnadresse in Favoriten überfallen zu haben. Die Frau war auf dem Heimweg von der U-Bahn gewesen.

Der Täter fasste sie an der Hand und drückte sie gegen eine Wand. Er griff ihr in den Intimbereich und zerriss die Strumpfhose. Die 26-Jährige schrie und wehrte sich auch handgreiflich, bis der Mann von ihr abließ und flüchtete. In ihrer Einvernahme durch die Polizei gab die Frau an, dass ihr der Unbekannte schon von der U-Bahn weg gefolgt war. Die Ermittler prüften daraufhin die Überwachungskameras der Wiener Linien und filterten Fotos des Verdächtigen heraus. Am Sonntag wurde das Bildmaterial veröffentlicht.