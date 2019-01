Nach versuchter Vergewaltigung: Polizei fahndet nach Täter

Nach einer versuchten Vergewaltigung im November des Vorjahres sucht die Polizei nun mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Eine 26-Jährige war am 11. November um 4.30 Uhr am Heimweg. Sie betrat ihr Wohnhaus in der Neilreichgasse in Favoriten und bemerkte im Stiegenhaus, dass ihr ein unbekannter Mann gefolgt war. Der Verdächtige stürzte sich auf die Frau, drückte sie an die Wand, fasste ihr in den Intimbereich und zerriss ihre Strumpfhose. Die 26-Jährige setzte sich daraufhin jedoch heftig zur Wehr und begann zu schreien. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und suchte das Weite. Die Frau erstattete Anzeige.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Kriminalisten ein Foto des mutmaßlichen Täters sicher. Sie bitten nun um Hinweise. Diese werden (auch anonym) vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Lochschmidt unter 01/31310-57800 entgegengen genommen.