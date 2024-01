Ein Versöhnungsgespräch zwischen Wiener Linien und Badner Bahn

Nutzen Sie die Fahrzeuge des jeweils anderen?

Thomas Gruber, Wiener Lokalbahnen:

Die Straßenbahn bringt mich am Weg ins Büro zur U6 und dann geht’s weiter mit der Badner Bahn.

Alexandra Reinagl, Wiener Linien:

Zuletzt am 29. Dezember zu einem Abendessen. Ich fahre regelmäßig mit der Badner Bahn, wenn ich in den vierten Bezirk möchte, um mal nachzusehen, was es bei den Kolleginnen und Kollegen Neues gibt.