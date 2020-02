Verpackungsfreier Supermarkt Holis eröffnet in Wien

In Linz hat es für Holis begonnen, jetzt soll es in Wien – hoffentlich erfolgreicher – weitergehen. Noch Anfang dieses Jahres soll der verpackungsfreie Supermarkt in der Neubaugasse 38 eröffnen, ist auf der Holis-Facebook-Seite zu lesen. Auch von der Straße aus sind die Vorbereitungen in dem Geschäftslokal bereits zu erkennen.

Nähere Details dazu und welche Produkte künftig erhältlich sein werden, wollten die Betreiber auf KURIER-Anfrage nicht bekannt geben.