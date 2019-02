Einkaufen: Warum Müllvermeidung nicht nur der Umwelt nützt

300 Prozent. Das ist der Wert, um den die neuseeländische Supermarktkette New World ihre Umsätze bei Obst und Gemüse steigerte. Und zwar, indem sie Plastikverpackungen verbannte.

Im Herbst startete eine Filiale in Christchurch die Initiative „Food in the nude“, nacktes Essen also. Damit die pflanzliche Nahrung trotzdem frisch bleibt, wurden freilich spezielle Regale mit einem integrierten Befeuchtungssystem durch Sprühnebel angeschafft. Das Wasser dafür wird zudem von Bakterien gereinigt.