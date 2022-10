Vermisst: Wiener Polizei sucht nach zwei Schwestern

Seit Ende August sind zwei Mädchen im Alter von drei und sieben Jahren nicht mehr auffindbar. "Das letzte Mal haben Sozialarbeiter die Mädchen am 23. August in der Wohnung der Familie gesehen. Grund des Besuchs war eine Abklärung wegen einer möglichen Gefährdung der Kinder", schildert Andrea Friemel, Sprecherin des Kinder- und Jugendhilfe. Welche Gefährdung genau vorlag, könne sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen. Bei Abklärungsfällen handle es sich in den meisten Fällen um Vernachlässigung, körperliche oder psychische Gewalt, so Friemel.

So sehen die Mädchen aus

Das dreijährige Mädchen ist etwa 100 cm groß, hat eine dünne Statur, braune Augen, braune schulterlange Haare und wiegt etwa 16 Kilogramm. Was sie zum Zeitpunkt des Verschwindens trug, sei laut Polizei nicht bekannt. Ihre Schwester ist ebenfalls schlank, ungefähr 125 cm groß, hat braune Augen sowie braune bzw. blonde schulterlange Haare. Auch ihre Bekleidung ist der Polizei nicht bekannt.