Verkehrsschwerpunkt: Verdächtiger schlägt auf Polizisten ein

Eine Verkehrskontrolle in der Purkytgasse in Wien-Liesing artete am Montagnachmittag völlig aus. Polizisten überprüften einen 46-jährigen Österreicher, der damit offensichtlich ein Problem hatte. Denn er soll einen der Beamten unvermittelt von hinten angerempelt haben. Der Mann wurde daraufhin zur sofortigen Vernehmung in die Polizeiinspektion Purkytgasse gebracht.

Beim Betreten der Inspektion trat der Verdächtige die Türe der Sicherheitsschleuse auf, sodass die Innenwand beschädigt wurde. Den Beamten gegenüber soll er dann immer aggressiver geworden sein, weshalb diese ihn schließlich festnahmen.

Dabei eskalierte die Situation endgültig: Laut Polizei schlug der Mann bei der Festnahme jenem Polizisten, den er zuvor gerempelt hatte, mehrmals mit der Faust gegen die Brust und verletze ihn. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

