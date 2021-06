Alkoholisiert und zu schnell: Verkehrsrowdy baut Unfall in Wien-Penzing

Am Montag ist es gegen 12.45 Uhr am Flötzersteig in Wien-Penzing zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Zeugen berichten, dass der 30-jährige mutmaßliche Unfalllenker mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Linzer Straße gefahren sein soll. Dabei dürfte der Serbe das Auto einer 70-jährigen Frau übersehen haben, die gerade ausparken wollte.

Es kam zu einem Auffahrunfall, wodurch der Wagen der Frau gegen ein geparktes Auto geschleudert wurde - offensichtlich mit so einer Wucht, dass er anschließend auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Feuerwehrkräften stabilisierten den gekippten Pkw sofort, außerdem wurde ein Brandschutz aufgebaut und - nach Rücksprache mit dem Notarzt - die im Auto eingeschlossene Frau durch die Heckklappe befreit.

Lenkerin verletzt

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung der 70-Jährigen. Sie wurde anschließend in ein Spital gebracht.

Die Wiener Berufsfeuerwehr entfernte das umgekippte Auto von der Fahrbahn und stellte es gesichert ab. Ein bei dem mutmaßlichen Unfalllenker durchgeführter Alkovortest ergab 1,4 Promille, den Alkomattest verweigerte der Mann. Er besitzt auch keinen gültigen Führerschein.

Zeugen berichteten zudem von einem rücksichtslosen Fahrverhalten des 30-Jährigen. So soll er zu riskanten Überholmanövern angesetzt, Sperrlinien überfahren und eine rote Ampel auf einer Kreuzung missachtet haben. Der Verkehrsrowdy wurde mehrfach angezeigt.

