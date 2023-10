Verkehrsberuhigte Wiener City: Gewessler macht den Weg frei

Diese Arbeit ist nun abgeschlossen und der Entwurf in der regierungsinternen Abstimmung, sprich in der Koordinierung. Sobald die ÖVP zustimmt, kann der Entwurf also in Begutachtung gehen. Läuft es gut, kann das noch in diesem Jahr der Fall sein.

Gleichzeitig verweist man im Ministerium auch darauf, dass es "schon heute" unterschiedliche Möglichkeiten gebe, Zufahrten auch ohne Kameraüberwachung zu begrenzen, die von österreichischen Städten auch eingesetzt werden. Das ist unmissverständlich als Kritik an den Vorwürfen der Stadt Wien zu lesen, ohne die StVO-Novelle habe man keine Möglichkeit, weniger Verkehr in der Wiener City zuzulassen.