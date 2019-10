Vergewaltigungsvorwürfe gegen Wiener Restaurant-Betreiber

Eine Amerikanerin sorgt derzeit mit einem Facebook-Posting für Aufregung. Darin schreibt die Frau, dass ihre Cousine am 15.10.2019 in einem ar Restaurant in der Belvederegasse auf der Wiener Wieden vergewaltigt und schwer verletzt wurde.

Angeblich soll ihre Cousine bereits am Nachmittag K.o.-Tropfen verabreicht bekommen haben. Ein Bluttest soll das bestätigen. Weiters schreibt sie, dass es eine ganze Gruppe von Männern sich an der jungen Frau vergriffen habe und diese im kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Foto veröffentlicht

Der Facebook-Post wird in dem sozialen Netzwerk derzeit auch kritisiert. So teilt die Frau etwa ein Foto des Beschuldigten. Das Bild soll vom Handy des mutmaßlichen Opfers stammen und der angebliche Täter es selbst gemacht haben. Außerdem behauptet die Amerikanerin, dass die alarmierte Polizei damals nichts unternommen hätte und wieder gefahren wäre.