Vergewaltigungsprozess: Frau nachts durch die halbe Stadt verfolgt

Das "Nein" der Frau hat der 24-jährige Tunesier verstanden, der am Dienstag wegen Vergewaltigung im Landesgericht für Strafsachen in Wien angeklagt ist. "Aber sie hat gemeint, ich soll nicht mit ihr sprechen", so seine Erklärung.

Der junge Mann, der sich illegal in Österreich aufhält - er war zwei Mal illegal eingereist - soll einer 26-Jährigen im vergangenen März durch die ganze Stadt gefolgt sein und sie schließlich vergewaltigt haben. Nur weil ein Pärchen zufällig vorbeikam, ließ er von der Frau ab und flüchtete.