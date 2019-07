U-Haft für obdachlosen und vorbestraften Vergewaltiger beantragt

Jener 43-jährige Mann, der zumindest zwei Mal in der Nacht in unversperrte Wohnungen in Wien eingedrungen war und Frauen vergewaltigt hat, soll in Untersuchungshaft genommen werden. Der entsprechende Antrag wird noch am Freitag von der Staatsanwaltschaft gestellt, am Samstag entscheidet ein Richter über die Verhängung.