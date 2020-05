Vergabe-Skandal: AKH und 13 Manager

Fragwürdig ist auch, weshalb keine Manager der AGO ausschieden. Schließlich sah die Ausschreibung vor, dass die Manager 40 Stunden die Woche im AKH arbeiten müssen. Ob die drei AGO-Geschäftsführer, die als Manager genannt wurden, gleichzeitig Putzkolonnen kontrollieren und ihr eigenes Unternehmen führen können, muss bezweifelt werden. Zudem gibt die AGO bei den Managern den Personalchef des AKH als Auskunftsperson an. Doch dieser will bei einer Einvernahme die meisten der Leute, für die er bürgen soll, gar nicht kennen.



Ein Sprecher der Dienstleisters AGO bestätigt, dass einige der angeführten Personen nicht oder nur teilweise im AKH anzutreffen waren. "Aber ob ich den Aufgaben im Schwimmbad, in der Zentrale oder im AKH nachkomme, ist sekundär." Mittlerweile, so wird versichert, seien aber zwölf teils neue Manager im Spital vor Ort.



Und was sagt AKH-Chef Krepler zu den Details? Nicht viel. Er verweist auf die laufenden Ermittlungen. Warum hat er aber einen Auftrag erteilt, als sich externe Prüfer bereits in seinem Haus durch Ausschreibungsunterlagen arbeiteten? "Weil ich nicht anders konnte", sagt Krepler. "Zu diesem Zeitpunkt war der Zuschlag bereits rechtsgültig. Eine neue Ausschreibung wäre nach Meinung unserer Anwälte unmöglich gewesen."



Wie die Presse berichtet, sind die Ermittler mittlerweile auch einer zweiten fragwürdigen Ausschreibung auf den Fersen. Die Beteiligten: Einmal mehr die Firma AGO und derselbe, mittlerweile pensionierte, Beamte des AKH, der auch beim Putzauftrag seine Finger mit im Spiel gehabt haben soll.