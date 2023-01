Verfassungsschutz ermittelt nach Brand vor Ottakringer Moschee

Brandstiftung oder Pyrotechnikunfall in Ottakringer Moschee?

Dieser beschrÀnkte sich zwar auf den Bereich vor dem Eingang zur UIKZ Fatih Moschee, es wird derzeit aber dennoch "in alle Richtungen ermittelt". Das Gebetshaus befindet sich in der Speckbachergasse in Ottakring. In diesem Bereich wurde zu Silvester laut Anrainern viel geböllert. Neben vorsÀtzlicher Brandstiftung ist also auch ein Pyrotechnikunfall denkbar.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich fordert jedenfalls AufklĂ€rung. Deren PrĂ€sident, Ümit Vural, teilte auf Twitter ein Bild der Flammen und schrieb dazu: "Leider beginnt das Jahr mit einer traurigen Nachricht. Unsere Moschee in Wien Ottakring wurde Opfer eines Vandalismusaktes. Ursachen und HintergrĂŒnde sind noch unbekannt. Polizei und Behörden bereits verstĂ€ndigt. Wir erwarten uns AufklĂ€rung des Vorfalles."