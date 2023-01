Feuerteufel im Gemeindebau: Vierter Einsatz innerhalb weniger Tage

Nach drei BrandnĂ€chten in Folge gab es nach einer Pause in der Silvesternacht ein kurzes Aufatmen. Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr erneut zum Rennbahnweg 27 ausrĂŒcken. Ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr wollte bisher nur einen Einsatz in den frĂŒhen Morgenstunden bestĂ€tigen.

Das Ausmaß und der genaue Hintergrund des Einsatzes sind derzeit noch unklar. Die Berufsrettung war ebenfalls vor Ort, gibt aber Entwarnung: "Es wurde niemand verletzt."

Seit vergangenem Mittwoch musste die Feuerwehr zu mehreren LöscheinsĂ€tzen in den weitlĂ€ufigen Gemeindebau ausrĂŒcken, weil dort ein mutmaßlicher Brandstifter Kellerabteile angezĂŒndet haben soll.

Die Wiener Feuerwehr verweist in dem Fall aufgrund laufender Ermittlungen an die Polizei. Diese erhöhte zuletzt ihre PrÀsenz in der Wohnsiedlung am Rennbahnweg.

Mehr in KĂŒrze.