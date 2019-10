Verfassungsrechtler sieht gute Chancen für Shisha-Bars

Für die Gesundheit völlig unbedenklich sei die Anwesenheit in Shisha-Bars jedenfalls nicht, betont Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Universität Wien. So sei die Luft in Räumen, in denen Wasserpfeife geraucht werde, ähnlich verunreinigt wie in Raucherräumen. "Lungengängiger Feinstaub PM2,5 ist in Shisha-Bars in einem ähnlichen Verhältnis vorhanden wie in Raucherlokalen." Zudem finde man eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration.

Erste Beschwerde war wirkungslos

Es gebe nun noch ein paar "prozessuale Hürden", erklärt Mayer. Zum einen lehnte der VfGH eine entsprechende Beschwerde vor zwei Jahren bereits einmal ab. Zum anderen wird der Individulantrag bereits im Oktober eingebracht - bevor überhaupt noch ein Grund zur Beschwerde vorliegt. Das Gesetz gilt ja erst ab 1. November. Es sei aber "die Pflicht des Gesetzgebers, einen Zustand, der der Verfassung offensichtlich widerspricht, zu beheben", sagt Lansky im TV-Interview mit dem KURIER. Auf die Beschwerde reagieren könnte das Höchstgericht frühestens im Dezember.