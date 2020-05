Verdeckte Jagd auf Dealer

So einfach gibt der Mann nicht auf. Als er merkt, dass er in der Gierstergasse in Wien-Meidling gerade einem Undercover-Polizisten ein Kugerl Koks verkauft hat, ergreift der 24-Jährige die Flucht. Die Ermittler in Zivil nehmen die Verfolgung auf – und fassen ihn wenig später. Doch nicht ohne Gegenwehr. Der Verdächtige will seine Haut retten. Mehrere Polizisten werden verletzt.

Für die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist das Alltag. Es sind nicht immer die großen Fische, die ins Netz gehen. Aber Wien genießt mittlerweile den Ruf eines unangenehmen Drogen-Pflasters. Und das bekommen die Straßenhändler zu spüren.

Rund um den Ententeich im Stadtpark lassen sich die Menschen die Sonne ins Gesicht scheinen. Viele nützen den warmen November-Tag für einen Spaziergang. Auch neun Männer machen sich auf den Weg ins Grüne. Mit Erholung hat das aber wenig zu tun. Die Ermittler der EGS sind auf der Suche. Und zwar nach Dealern, die an dem warmen Nachmittag ihre Ware verkaufen wollen.

Ronny ist der Lockvogel. Die Schirmkappe hat er tief ins Gesicht gezogen, die Skaterhose sitzt tief. Und seine Haltung ist devot – mit hängenden Schultern schleicht er durch den Stadtpark. „Nicht viel los, heute“, erkennt er rasch. Der Umschlagplatz für Marihuana hat schon belebtere Zeiten gesehen. „Früher haben’s ja direkt vor dem Spielplatz verkauft.“ Heute sitzen dort nur mehr Mamas, Papas und Großeltern.

Plötzlich fallen ihm vier junge Burschen auf. Sie setzen sich auf eine Parkbank. Auf Blickkontakt reagieren sie nicht. Ronny geht in die Offensive. „Wisst’s ihr, wo man hier was kriegt?“ Die Burschen sind überrascht. Drucksen herum. Auffällig nervös. Und schicken Ronny an einen anderen bekannten Drogenumschlagplatz.

Auffällig



Ronny geht weiter. Und bekommt von einem Kollegen via Funk einen Tipp. Ein junger Mann mit heller Hose verhält sich auffällig. Der Bursche steht vor dem Abgang zur U-Bahn-Station. Mit einem kaum merkbaren Nicken nimmt der verdeckte Ermittler Kontakt mit ihm auf. „Hast du was?“ Der Bursch ist misstrauisch. „Du schaust aus wie ein Verdeckter.“ Ronny lacht. Geht weg.

„Was brauchst?“ Der Solarium-gebräunte Bursch hat angebissen. Aus einem Socken zaubert er ein kleines Plastiksackerl mit Marihuana heraus. „20 Euro“, verlangt er. „Hast noch mehr?“ Er hat. Ein zweites Sackerl wandert aus dem Socken.

Der Bursche marschiert mit 30 Euro in der Tasche zur U-Bahn. Und das ist der Moment, an dem sich bereits sämtliche Ermittler auf seine Fersen geheftet haben. Bisher unsichtbar im Hintergrund, nehmen sie die Verfolgung auf. Der Dealer beginnt zu laufen. Quer durch die Station. Die Ermittler rennen nach, schneiden ihm den Weg ab, legen ihm die Handschellen an. Eine Lehrerin mit Schulklasse beobachtet das Geschehen aus nächster Nähe. Passanten staunen.

Der 17-Jährige ist ein kleiner Fisch. Und der Burgenländer, so stellt sich wenig später heraus, wollte rund drei Gramm wertlosen (legalen) Industriehanf zu schnellem Geld machen.