Verdächtiger wollte zweimal Lokale ausrauben, scheiterte immer

Der erste Überfall passierte am Dienstag um 6.45 Uhr: Der Verdächtige ging in ein Geschäft in Wien-Landstraße und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Diese verscheuchte den Mann mit einem Besen, dieser ergriff daraufhin die Flucht. Nur eine Stunde später versuchte der Mann offenbar, das nächste Lokal auszurauben.

Diesmal hatte es der 41-Jährige auf ein Fast-Food-Filiale in der Wiener Innenstadt abgesehen. Auch in diesem Fall gaben Zeugen an, dass er mit einem Messer in der Hand eine Mitarbeiterin bedrohte und Geld forderte. Die Angestellte lief in den hinteren Bereich des Lokals und alarmierte ihre Kollegen.