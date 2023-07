Verdächtiger gestand Bluttat am Wiener Brunnenmarkt

Der 35-Jährige hatte die Frau mit einem Küchenmesser durch mehrere Stiche getötet und versucht, Suizid zu begehen, was zu einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation eines Krankenhauses. In dem Spital wurde er nun einvernommen. Dem Bericht zufolge gab er unter Berufung auf seinen Verteidiger an, dass ihm seine Frau gesagt haben soll, dass sie ihn nicht mehr liebe. Er habe sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt und die 28-Jährige, die ebenfalls aus Syrien stammte, getötet.