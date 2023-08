Verdächtiger flüchtete in Wien nach Handtaschenraub auf Toilette

Ein Augenzeuge alarmierte am Donnerstagnachmittag in Wien-Margareten die Polizei: Ein 33-Jähriger soll eine ältere Frau in der Hauslabgasse überfallen und ihr brutal ihre Handtasche entrissen haben. Sie wurde durch die Wucht des Angriffes leicht an der Schulter verletzt.

Anschließend flüchtete der Verdächtige in eine öffentliche WC-Anlage im nahegelegenen Klieberpark.