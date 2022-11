Verdächtiger Einbrecher kam über die Katzenleiter

In der Nacht auf Freitag wählte ein 21 Jahre alter Mann aus Guinea eine "kreative" Möglichkeit, um in eine Wohnung in Wien-Penzing einzubrechen: Er stieg über die Katzenleiter auf den Balkon. Dort wurde er aber von den Bewohnern bemerkt, die sofort die Polizei alarmierten.

Der Tatverdächtige befand sich beim Eintreffen der Beamten immer noch am Balkon und wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Bei der Personendurchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Der 21-Jährige wird im Laufe des Freitags zu den Vorwürfen einvernommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: