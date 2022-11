31-Jähriger tritt und schlägt Polizisten

Polizisten bemerkten am Donnerstagmittag in der Vorgartenstraße in Wien-Brigittenau einen Mann, der an der Schrankenanlage einer Wohnhausanlage hantierte. Die Beamten forderten ihn daraufhin auf, sich auszuweisen.

Nachdem er aber weder an der Sachverhaltsklärung noch an seiner Identitätsfeststellung mitwirkte, wurde er in die nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Dort versuchte er immer wieder die Polizisten zu schlagen und zu treten, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

Der 31-jährige Mann aus Mali zeigte sich in seiner Vernehmung nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Durch den Vorfall wurden keine Polizisten verletzt.

