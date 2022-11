Großeinsatz in Wiener Innenstadt: Mann mit Langwaffe war ein Jäger

Es waren Szenen, die am Freitagmorgen viele Wienerinnen und Wiener zwei Jahre nach dem Terroranschlag in der City wieder in Aufregung versetzten: Ein schwer bewaffnetes Großaufgebot der Polizei bezog Position im Regierungsviertel.

Auch Hubschrauber waren im Einsatz, viele Twitter-User posteten Bilder von dem Einsatz.