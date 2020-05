Wien-Margareten: Verdächtiger Drogendealer attackierte Polizisten

In der Nacht auf Sonntag führte die Wiener Polizei eine Schwerpunktaktion gegen Drogenhandel in Wien-Margareten durch. In der Siebenbrunnenfeldgasse wollten die Beamten einen 29-jährigen Österreicher kontrollieren, als der Mann plötzlich rabiat wurde und zu flüchten versuchte.

Drogen gefunden

Dabei kam der Verdächtige aber selbst zu Sturz und wehrte sich mit Fußtritten gegen die Polizisten. Er konnte schließlich festgenommen werden. Dabei wurden Kokain, Heroin, Bargeld und ein Klappmesser sichergestellt.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: