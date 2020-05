Fahndung nach Trick-Diebstahl: Trio nahm Geldbörse von 72-Jähriger

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei Frauen und einem Mann, die gemeinsam an einem Diebstahl an einer 72-jährigen Frau aus Wien-Liesing beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden noch unbekannten Frauen sollen sich am 16. März Zugang zu der Wohnung der Pensionistin in der Ruzickagasse verschafft haben.

Dies gelang ihnen laut Polizeisprecher Paul Eidenberger durch einen einfachen Trick: Sie fragten die ältere Frau um ein Glas Wasser. Dort sollen die Verdächtigen dann die Geldbörse samt Bankomatkarte gestohlen haben. Mit dieser soll dann ein weiterer, männlicher Verdächtiger im Zeitraum vom 16. März bis zum 18. März mehrmals Geld abgehoben und damit bezahlt haben.