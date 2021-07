Verdächtiger bedrohte Besucher von Disco-Café mit Klappmesser

Ein 30-jähriger Mann soll in der Nacht auf Montag Besucher eines Disco-Cafés in Wien-Hernals mit einem Messer bedroht haben, nachdem es Streit mit seinen Freunden über die Auswahl der Musik gegeben hatte. Der Mann war Beamten der Inspektion Brunnengasse aufgefallen, als er mit geöffnetem Klappmesser aus seinem Fahrzeug gestiegen war und in das Café gehen wollte.

Die Polizisten, die den Tatverdächtigen mit dem Messer beobachtet hatten, forderten ihn auf, stehen zu bleiben und die Waffe fallen zu lassen. Der Mann ging aber noch einige Schritte zu seinem Auto, öffnete die Türe und warf das Messer in das Fahrzeuginnere. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest und durchsuchten ihn nach weiteren gefährlichen Gegenständen.

Während der Befragung kam dann ein weiterer Mann aus dem Café und gab an, bereits zuvor von dem 30-jährigen Serben mit dem Messer bedroht worden zu sein. Als Grund für sein Handeln gab der Festgenommene an, er sei von seinen Freunden im Lokal wegen seiner Musikwünschen an den DJ gedemütigt worden. Das Messer wurde sichergestellt, der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

