Verdacht des sexuellen Missbrauchs: Wiener Polizei fahndet mit Bild

Die Polizei Wien fahndet aktuell nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, eine durch Suchtmittel beeinträchtige Jugendliche sexuell missbraucht zu haben.

Laut Aussagen hatten das Opfer (16) und eine Zeugin (18) den Tatverdächtigen Anfang Februar in einem Bus kennengelernt und danach mit ihm Cannabis in einem Park in Meidling konsumiert. Die 18-jährige Zeugin verließ danach den Park. Daraufhin soll es zu sexuellen Handlungen zwischen der Jugendlichen und dem Unbekannten gekommen sein.