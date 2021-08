Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung: 17-Jährige stirbt nach Party

Die beiden männlichen Partyteilnehmer haben einem Polizeisprecher zufolge ausgesagt, dass sie gemeinsam Alkohol tranken. Die junge Frau soll aber zusätzlich sogenannte Benzodiazepine, dazu zählen Schlaf- oder Beruhigungsmittel, eingenommen haben.

Nachdem die drei schließlich schlafen gegangen waren, dürfte sich der Zustand der 17-Jährigen am nächsten Tag, also am Montag, zunehmend verschlechtert haben. Der Italiener und der Finne brachten ihre Bekannte daraufhin an die frische Luft und alarmierten die Rettungskräfte.

Keine Hinweise auf Sexualdelikt

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring übernahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung brachten die 17-Jährige in ein Spital, wo die Ärzte aber nichts mehr für sie tun konnten.

Das Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, hat die Übermittlungen übernommen. Ersten Informationen zufolge dürfte es sich es sich um einen sehr tragischen Unfall handeln. Demnach gebe es vorerst keine Anzeichen auf ein Sexualdelikt. Auch hätten die Bekannten der jungen Frau auf das Eintreffen von Polizei und Rettung gewartet. Eine Obduktion wurde seitens Polizei aber dennoch angeregt.

Die Tatverdächtigen wurden nach der Einvernahme wegen des Verdachts der Unterlassung der Hilfeleistung auf freiem Fuß angezeigt. In der Wohnung wurden Suchtmittelutensilien sichergestellt.

