Ein Todesopfer bei Zimmerbrand in Wien

Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten. Die Polizei wurde schnell informiert, die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften in die Dieselgasse aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Wohnung im zweiten Stock einer Wohnhausanlage schnell löschen, aber für eine im Schlafzimmer bereits leblos aufgefundene Person kam jede Hilfe zu spät.

Das Stiegenhaus wurde schnell rauchfrei gemacht und die Nachbarwohnungen waren nicht betroffen. Zusätzlich wurde eine Katze lebend aus der Wohnung gerettet und an die Tierrettung übergeben. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: