Verdacht der schweren Körperverletzung: Trio in Favoriten festgenommen

Ein Brüderpaar ist am Dienstagabend in Wien-Favoriten Opfer einer schweren Körperverletzung geworden. Die beiden Männer (23 und 30) sollen aus heiterem Himmel von einem Trio attackiert worden sein. Auch ein Messer sei im Spiel gewesen, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet. Die Beamten nahmen drei Verdächtige fest, die sich aktuell in Anhaltung durch die Polizei befinden. Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Laut Polizei soll ein 17-Jähriger den 30-Jährigen und seinen 23-jährigen Bruder gegen 20.35 Uhr in der Favoritenstraße beschimpft haben. Daraufhin seien weitere Jugendliche hinzugestoßen, die die Brüder attackiert hätten, schilderten sie den Beamten. Im Zuge dessen soll der 17-Jährige die Jacke des 23-Jährigen beschädigt und ihm zwei Handys sowie einen Reisepass geraubt haben. Daraufhin sei die Gruppe geflüchtet.

Die Berufsrettung brachte den 23-Jährigen mit Verletzungen in ein Spital, sein Bruder blieb unverletzt. Nach einer sofortigen Fahndung hielten die Beamten drei Verdächtige an. Dabei handelt es sich um den 17-jährigen Österreicher sowie einen Nordmazedonier (21) und einen Bulgaren (21). Bei der Personendurchsuchung konnten weder die gestohlenen Gegenstände noch das Messer vorgefunden werden.

