Verbote in Wien: Mehrheit wünscht sich strenge Regeln

„Das Interessante ist, dass sich die Menschen, wenn sie die Wahl haben zwischen Freiheit und Sicherheit, momentan eher für die Sicherheit entscheiden – weil die Grundemotionen in unserer Gesellschaft Unsicherheit und Angst sind“, sagt Ölsböck. Das erkläre, warum Law- & Order-Parteien derzeit international hoch im Kurs stehen. „Weil sie Kontrolle versprechen.“ Am Beispiel der Wiener SPÖ sehe man aber, dass sich nicht nur rechte Fraktionen dieser Stimmungslage bedienen bzw. aus Selbstzweck bewusst Beiträge dazu leisten. Das bestätigt auch Politikberater Thomas Hofer.

In Österreich, und speziell in den Städten, habe die Migration einen nicht unerheblichen Anteil am Ruf nach mehr Sicherheit, erklärt Ölsböck: „Andere Kulturen kommen herein und damit können viele nicht umgehen“. Das führe aber auch dazu, dass insbesondere Personen mit Migrationshintergrund das Essensverbot als gezielte Diskriminierung verstehen könnten – etwa wenn es um ihren Kebab gehe.

Ändern werde sich die Sehnsucht nach Ge- und Verboten erst, wenn sich die Leute zu sehr eingeschränkt fühlen, sagt die Psychologin. Das werde aber erst der Fall sein, wenn sie sich sicherer fühlen. Jeder einzelne könne hier einen Beitrag für sich selbst leisten: „Ganz wichtig wäre, sich auf positive Emotionen zu fokussieren; sich nicht von Angst und Unsicherheit beherrschen zu lassen. Freude und Mitgefühl fördern die Toleranz und würden das Zusammenleben verbessern.“