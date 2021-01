Veranstaltungshalle in Wien-Liesing hatte illegaler Weise geöffnet

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei in Wien-Liesing eine Schwerpunktkontrolle in einer Veranstaltungshalle durch. Es bestand der Verdacht, dass in der Halle illegale Veranstaltungen abgehalten werden. Gegen 0.25 Uhr kontrollierten die Bereitschaftseinheit, die WEGA und die Polizeidiensthundeeinheit sowie die Finanzpolizei das Gebäude in der Slamastraße.

Tatsächlich fanden die Beamten in der Halle 32 Personen vor. Es folgten laut Polizei 43 Anzeigen nach der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung, eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und eine nach dem Fremdenpolizeigesetz.

Verstöße gegen Glücksspielgesetz

Die Finanzpolizei tätigte weitere fünf Anzeigen und beschlagnahmte Tablets wegen diverser Verstöße gegen das Glücksspielgesetz. Zudem sollen die Personen gegen das Sozialversicherungsgesetz und gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie das Arbeitslosenversicherungsgesetz verstoßen haben.

Die Veranstaltungshalle wurde behördlich geschlossen.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: