Schlag gegen das "System Amazon"

Weil viel Personal „schwarz“ arbeitete, wurde in 96 Fällen Sozialleistungsbetrug angezeigt. Weiters ergingen 195 Kontrollmeldungen an das AMS sowie 68 an die Österreichische Gesundheitskasse ÖGK. „Offenbar hat sich im Bereich der privaten Paketzustellung ein System der Umgehung arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen entwickelt“, kritisiert die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber. So sehr die aktuelle behördliche Prüfung zu begrüßen sei, gehe es nun darum, diese Machenschaften dauerhaft zu beenden.

"Dabei ist der Konzern Amazon genauso in die Pflicht zu nehmen wie die Subunternehmen und die Behörden“, so Teiber. „Das System Amazon muss endlich ein Ende haben.“ Finanzminister Gernot Blümel will den Kontrolldruck auf den US-Konzern erhöhen, „um den heimischen Handel zu schützen“. Die unternehmerische Verantwortung ende nicht bei der Laderampe, es gehe auch um korrekte Geschäftstätigkeit von Partnern und Lieferanten.