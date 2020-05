Verärgerte Taxler proben Aufstand

Wien-Döbling

Der KURIER machte sich selbst ein Bild, lud sich die Uber-App aufs Smartphone und bestellte einen Wagen. Die Fahrt ging im frühen Vormittagsverkehr von der Wielandgasse am Favoritner Reumannplatz bis in die Redaktion in der Muthgasse 28 in

Nach sechs Minuten war der Wagen tatsächlich an der Adresse. Auf dem Handy-Display schienen der Vorname und ein Foto des Chauffeurs sowie das Kfz-Kennzeichen auf. Das Fahrzeug, ein schwarzer Opel Insignia, glänzte – innen wie außen. Lenker Branislov spricht exzellent Deutsch. An der Bestelladresse in der Wielandgasse stieg auch Uber-Chef Wesemann zu.

"Mit dem Start bin ich wirklich zufrieden. In drei Tagen luden sich etwa 350 potenzielle Kunden die App herunter. Das Angebot wird von den Wienern akzeptiert."

Die rechtliche Überprüfung und die eventuelle Klage durch die Taxi-Innung irritiert Wesemann nicht: "Da mache ich mir keine Sorgen. Ganz im Gegenteil. Der Vorwurf, dass unsere Lenker nicht sozialversichert sind, ist schlichtweg falsch und oberflächlich recherchiert. Sie kommen alle von lizensierten Mietwagen-Firmen."