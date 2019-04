Verärgerte Erdäpfelbauern protestierten auf dem Heldenplatz

In Seitengasse zur Oper ist die Verteilaktion deutlich erfolgreicher. Fußgänger zeigen Interesse, die Bauern informieren. Zum Beispiel darüber, dass im Vorjahr 130.000 Tonnen Erdäpfel durch Hitze, Trockenheit und Drahtwurmbefall vernichtet wurden. Beim Schottenring in der Nähe der Universität Wien erfreuen sich Studenten mit knappem Budget über gratis Erdäpfel.

Forderung nach gleichen Bedingungen

Was die Bauern mit ihrer Aktion erreichen wollen? „Faire Bedingungen und Spielregeln für alle Produzentenländer", sagt Alexander Bernhuber, der als Spitzenkandidat des NÖ Bauernbunds für die Europawahl antritt. Der Waldviertler Bauer Hannes Reingruber wünscht sich, „dass es in ganz Europa die gleichen Richtlinien für Pflanzenschutzmittel gibt“, denn: "So, wie es aktuell ist, ist es wettbewerbsverzerrend."