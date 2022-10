Vandalen sollen Polizeiautos in Wien zerkratzt haben

Zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren begleiteten am Mitwoch eine gemeinsame Bekannte in die Polizeiinspektion Kopernikusgasse in Mariahilf. Während die Frau mit den Beamten vor Ort sprach, verhielten sich ihre männlichen Begleiter äußerst aggressiv und provokant gegenüber den Polizisten. Sie sollen lautstak in der Dienststelle herumgeschrieben haben. Sie wurden daraufhin abgemahnt und verließen die Polizeiinspektion.

Fünf Fahrzeuge zerkratzt

Kurz darauf beobachtete ein Beamter, wie die beiden jungen Männer einen Polizeibus zerkratzten. Der Polizist hielt sie an und stellte fest, dass die beiden Österreicher wohl insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge der Polizei vor der Dienststelle mit einem Schlüssel zerkratzt hatten. Der Schlüsselbund wurde sichergestellt.

