Jacke wie Hose: Wie Wiener Designer Brandan Josh Mode neu denkt

„Ich mache das, was mir im Kopf herumschwirrt. Dann gehe ich einkaufen und suche mir passende Materialien, erklärt der 25-Jährige.

Gekauft werden diese aus zweiter Hand. Am liebsten besorgt sich Brandan Josh seine Materialien in Filialen der Volkshilfe oder von VinziShop: „Das sind karitative Unternehmen, die nicht für Ausbeutung stehen. Sie richten sich am Menschen aus, nicht am Profit.“