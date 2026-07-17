Unwetter über Wien: Unterführung in Döbling erneut geflutet

Am Nachmittag verdunkelte sich über Wien der Himmel, Donner grollten und die Schleusen öffneten sich: Die große Hitze führte am Freitag nun auch in Wien zu einem schweren Gewitter.

Das Höhentief über der Nordsee und ein von Frankreich zur Ostsee ziehendes kleines Tief namens Cerry haben das Wettergeschehen im Alpenraum bestimmt, heißt es auf der UWZ-Website. Und die Auswirkungen haben in Wien zu einem Starkregen geführt, der zu zahlreichen Behinderungen geführt hat.

Eine davon findet sich immer an einem neuralgischen Punkt: Bei der Unterführung in der Mooslackengasse in Döbling. Auch am Freitag stand dieser Bereich rasch unter Wasser. Ein Lenker aus Oberösterreich blieb schließlich in den Fluten stecken. „Das Wasser war nicht nicht so tief, als wir reingefahren sind“, ist der Lenker beim KURIER-Lokalaugenschein noch geschockt.