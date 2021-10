Unter Schwammerln: Junge Kreative geben Einblick in ihre Gedankenwelt

Yuma Radne wusste schon als Kind, dass sie Künstlerin werden will – und setzte diesen Traum auch um. Anstatt in ihrer Heimat Burjatien eine Schule zu besuchen, ließ sich die heute 20-Jährige Zuhause unterrichten, um mehr Zeit für ihre künstlerische Arbeit zu haben.

Heute studiert sie in Wien figurative Malerei an der Akademie der Bildenden Künste.

Was Radne und andere junge Kreative in dieser Stadt bewegt, das zeigt ab heute um 19 Uhr die Ausstellung „Under the Mushrooms“ im Kunsthaus (3., Untere Weißgerberstraße 13). Die Schau bietet auf Initiative der Wiener Kreativ-Agentur Brand Unit einen Einblick in die Gedankenwelt und in die Werke von mehr als 30 Künstlern, Fotografen und Designern.