Unter Schreibtisch versteckt: Polizeihund stöbert Verdächtigen auf

Polizisten wurden am Montagabend in die Wiener City alarmiert, weil ein Zeuge einen vermutlichen Einbruch in die Nachbarwohnung, eine Kanzlei, beobachtet hatte. Da der Tatverdächtige beim Eintreffen der Polizisten noch in der Wohnung vermutet wurde, kam ein Polizeidiensthund zum Stöbern bzw. zur Suche nach dem Tatverdächtigen zum Einsatz. Der Diensthund stöberte den Tatverdächtigen unter einem Schreibtisch versteckt auf.

Da der Mann den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete, mussten ihn WEGA-Beamte festnehmen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 58-jährigen Österreicher. In seiner Einvernahme nannte er Geldprobleme als Motiv für die Tat. Das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie Handschuhe und eine Wollhaube wurden sichergestellt.

