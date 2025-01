Warum die Uni Wien dieses Semester 1.000 Studierende sperrt

Im Wintersemester vor drei Jahren begannen in Wien rund 8.900 Studenten ihr Bachelor- bzw. Diplomstudium – etwas mehr als jeder zehnte Studierende ist nun gesperrt. „Die Einführung dieser Regelung stellt eine neue gesetzliche Vorgabe dar, vergleichbare Maßnahmen gab es bisher nicht“, sagte Pressesprecherin Maria Walzer. Es gebe keine Studienrichtung, die von der Studiensperre besonders betroffen sei. „Die Studienrichtungen sind tatsächlich querfeldein, es ist keine Systematik erkennbar“, so Walzer.

Ein weiterer Faktor in dieser Rechnung ist aber entscheidend: Der Großteil der Studierenden muss nebenbei arbeiten, um sich das Studium überhaupt leisten zu können. An der Universität Wien gingen laut Studierendensozialerhebung 2023 71 Prozent der Studierenden regelmäßig oder gelegentlich einer Erwerbstätigkeit nach. Dass man innerhalb einer bestimmten Zeit eine Mindestleistung erbringen müsse, erhöhe den Druck besonders für alle Studierenden mit Zusatzbelastungen, kritisiert die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH). „Das können Studierende sein, die nebenbei arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren, oder welche, die Kinder haben“, betont ÖH-Vorsitzende Nina Mathies .

Auch durch persönliche Lebensumstände können Studenten ausfallen. „Wir kennen Studierende, die unter den Langzeitfolgen von Corona leiden und dadurch weniger schaffen im Studium“, so Mathies. Ausnahmen gibt es auch nicht für Zweitstudien, in solchen Fällen müssen pro Studienrichtung jeweils 16 ETCS erbracht werden. Auch die in ihren Augen ungerechte Verteilung der ECTS-Punkte spreche gegen Studiensperren. „Besonders bei technischen Studienrichtungen sind die Lehrveranstaltungen zwar stundenlanger Aufwand, werden aber mit viel weniger ECTS dotiert als etwa bei Politikwissenschaft“, so die ÖH-Vorsitzende.