Erwerbstätigkeit bei Studenten in den vergangenen Jahren angestiegen

Vor sechs Jahren arbeiteten noch 65 Prozent aller Studierenden nebenbei. Die gestiegene Erwerbstätigkeit betrifft vor allem Studenten unter 21 Jahren, in dieser Kategorie gab es ein Plus von sechs Prozent. Hochschüler, die über 26 Jahre alt sind, arbeiten nun um zwei Prozent mehr.

Früherer Berufseinstieg

Diese Entwicklung könne laut Studie vor allem mit dem früheren Berufseinstieg von Lehramtsstudierenden zusammenhängen: Aufgrund des erhöhten Lehrkräftebedarfs ist das Erwerbsausmaß bei Lehramtsstudierenden besonders gestiegen, heißt es in der Studie. Die Autoren untersuchten auch die Motive für die Erwerbstätigkeit. „Studierende geben 2023 häufiger als 2019 an, sich „mehr leisten“ (plus sechs Prozent) sowie Berufserfahrung sammeln zu wollen (plus vier Prozent)“, schreiben die Autoren. Das am häufigsten genannte Motiv für eine studentische Erwerbstätigkeit – die finanzielle Notwendigkeit – sei ebenso von 69 auf 72 Prozent gestiegen.