Universität stiftet Preis in Gedenken an ermordete Studentin

Der erste Vanessa Preger-McGillivray-Preis geht an Maria Cozma. Sie überzeugte die Jury durch ihre Arbeit mit dem Titel „It's an early winter evening and even though it's not particularly late, the time has lent the sky an almost prematurely darkened cast“. „Maria Cozma hat in ihrer Abschlussarbeit eine präzise, poetische Kargheit erschaffen, die die Abwesenheit zentral setzt und so unser Handeln und Sprechen befragt“, begründet die Diplomjury ihre Entscheidung. Die Preisübergabe erfolgt im März im Rahmen der virtuell abgehaltenen Sponsionsfeier.