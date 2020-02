Kollision mit U6: Wie kam die Scheibtruhe in den U-Bahn-Schacht?

Am Sonntagnachmittag touchierte eine U-Bahngarnitur der Linie U6 bei der Brigittenauer Lände in Fahrtrichtung Floridsdorf eine, an dem Gleis abgestellte, Scheibtruhe.

Die Scheibtruhe wurde stark beschädigt, an der U-Bahn entstand lediglich ein leichter Lackschaden. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei ist noch unklar, wie die Scheibtruhe in den U-Bahn-Schacht gelangen konnte. "Wir ermitteln wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich.