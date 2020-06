Unfall: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wollte Gürtel überqueren

Ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer wollte am Montagnachmittag den Hernalser Gürtel überqueren. Da es in diesem Gürtelabschnitt keine Fußgängerampel gibt, der Verkehr aber gerade zum Stillstand gekommen war, überquerte er erfolgreich drei Fahrstreifen. Dabei übersah er jedoch eine Motorradlenkerin, die am vierten Fahrstreifen fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden, die 43-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Spital. Vom 36-Jährigen sind keine Verletzungen bekannt.

Knapp 2 Promille

Bei dem E-Scooter-Lenker wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,7 Promille ergab. Der Mann wurde mehrfach angezeigt.

Er dürfte bereits zuvor die Verbindungsfahrbahn zwischen den Gürtelfahrbahnen auf Höhe Laudongasse gegen die Einbahn benützt haben.

