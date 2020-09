Unfall: 74-jähriger Biker gerät bei Überholversuch auf Gegenfahrbahn

Ein 74-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwochnachmittag die Dornbacher Straße in Wien-Hernals stadtauswärts. Laut ersten polizeilichen Erhebungen wollte der Mann links am Kolonnenverkehr auf dem Fahrstreifen für den Gegenverkehr vorbeifahren.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem linksabbiegenden Auto, wodurch der Mann stürzte und sich mittelschwere Verletzungen zuzog. Er musste ins Krankenhaus.

