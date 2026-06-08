Wiens größtes Umspannwerk geht erneut ans Netz

Man steht hier auf symbolträchtigem Boden, sagt Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze am Montag beim Umspannwerk Simmering. Schließlich wurde hier im Jahr 1902 das erste große Elektrizitätswerk Wiens in Betrieb genommen. „Es ist das Herz der Wiener Stromversorgung“, sagt Fida.

Dieses Herzstück des Wiener Stromnetzes wurde nun bei laufendem Betrieb umfassend modernisiert und erweitert. Das Umspannwerk erhielt eine neue 380-kV-Schaltanlage sowie einen fünften Transformator. Allein dessen Anlieferung war aufgrund seiner Dimensionen eine Herausforderung: Der Transformator wiegt 300 Tonnen und musste per Bahn transportiert und mit einem Spezialkran an seinen Platz gehoben werden.

Anforderungen steigen

„Rund 150.000 Meter Kabel wurden verlegt, mehr als 10.000 m³ Beton sowie 770 Tonnen Baustahl wurden verbaut“, so Wolfgang Jordan, der Projektleiter der Wiener Netze. Der Spatenstich erfolgte 2020, am Montag wurde das modernisierte Umspannwerk mit der neuen Schaltanlage offiziell in Betrieb genommen. Insgesamt wurden 150 Millionen Euro investiert.

Notwendig wurde die Investition durch die Entwicklung der Stadt. „Der Stromverbrauch steigt und die Leistungsspitzen nehmen zu, da brauchen wir mehr Kapazität im Stromnetz“, erklärt Fida. Zudem würden mit der Energiewende und der zunehmenden Elektrifizierung von Mobilität, Industrie und Wärmeversorgung auch die Anforderungen an die Netze steigen, sagt Stefan Gara, der Energiesprecher der Wiener Neos.