"10-Cent-Garantie": Wird mein Strom jetzt billiger?

Bereits vor dem Sommer 2025 hatte die Bundesregierung einen sogenannten "Energiekrisenmechanismus" angekündigt. Rund ein Jahr später wurde dieser am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Das finale Gesetz muss nun Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ausarbeiten – und viele Details sind weiterhin unklar.

Aber was ändert sich nun konkret – und ab wann? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was konkret sieht der Krisenmechanismus vor?

Vorab: Der Energiekrisenmechanismus gilt noch nicht. Das finale Gesetz steht aus und benötigt zudem eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat, also die Zustimmung von FPÖ oder Grünen. Was das Modell grundsätzlich vorsieht: Im Falle einer "anhaltenden Preiskrise" soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte auf 10 Cent pro Kilowattstunde (kWh) begrenzt werden. Unternehmen sollen parallel dazu einen "einheitlichen Zuschuss" erhalten.

Ab wann kann man von einer anhaltenden Preiskrise sprechen?

Laut Modell der Regierung, wenn der Strom-Arbeitspreis für Haushalte über drei Monate hinweg über 16,5 Cent netto je kWh liegt und die Großhandelspreise drei Monate lang 165 Euro pro Megawattstunde (MWh) überschreiten. Die Regulierungsbehörde E-Control soll das monatlich prüfen.