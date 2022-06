Umgestaltung im Ikea-Grätzel hat begonnen: "Brauchen es wie einen Bissen Brot"

Nach der Eröffnung des City-Ikeas am 26. August vergangenen Jahres habe man "den Schwung der Bauarbeiten mitgenommen und das ganze Grätzel umgestaltet", sagte Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei einem Besuch der Baustelle in der Langauergasse am Montagvormittag. Entstanden ist das ganze Projekt im Zuge einer Bürgerbeteiligung.