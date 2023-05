Umgestaltung Gumpendorfer Straße: Erste Ergebnisse der Befragung

Was sich die Befragten von der Zukunft des 2,5 Kilometer langen Straßenstücks wünschen, kommt daher wenig überraschend. 89,9 Prozent wollen mehr Grün, 95,1 Prozent wollen mehr Ruhe. In den offenen Fragen wurde vor allem der Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität artikuliert, etwa so: "Man sitzt im Schanigarten eines Lokals und genießt das grüne Umfeld mitten in der Stadt. Nebenbei fahren die Radfahrer vorbei und hie und da ein Auto eines Anrainers und der 57A. Danke".

Rumelhart freut sich über hohe Teilnahme

Für Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) kommen die Ergebnisse nicht überraschend, sagte er am Dienstag zum KURIER. "Was mich aber überrascht hat, ist die hohe Teilnahme an der Befragung."